UnB cancela seleção para professor substituto de odontologia

(foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB), publicou o cancelamento do processo seletivo destinado a contratação de um professor substituto da área de prótese dentária, do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde. Trata-se do edital nº 54/2020.