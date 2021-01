Finalmente! Polícia Rodoviária Federal publica edital para 1.500 vagas; veja detalhes

Confira detalhes do edital (foto: PRF-DF/Divulgação) aguardado edital do novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalmente saiu. Com 1.500 vagas, o certame deve ser um dos maiores de 2021. As remunerações podem chegar a R$ 23.692,74. E atenção: segundo o Cebraspe (que realizará as provas), as inscrições já começam no próximo dia 22 de janeiro e vão até 12 de fevereiro.





As inscrições podem ser feitas no link

Veja o edital completo aqui





No total, o certame contemplará quatro cargos: delegado, agente, escrivão e papiloscopista. As vagas estão espalhadas em várias regiões do país e são destinadas a pessoas com nível superior, também em diversas áreas.





A taxa de inscrição fica em R$ 180, devendo ser paga até 5 de março. As provas serão realizadas em 28 de março — importante lembrar que o processo de seleção terá outras etapas além da prova escrita.





As disciplinas previstas nas provas escritas (compostas por 150 questões) são divididas em três blocos: o primeiro com língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira e língua estrangeira (inglês ou espanhol).





O segundo bloco terá legislação de trânsito, e o terceiro apresentará noções de direito, administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal, direito processual penal, legislação especial, direitos humanos e cidadania.





O TAF (Teste de Aptidão Física) deve ser realizado em 8 e 9 de maio.





Veja o cronograma de fases:





Avaliação psicológica - 16/05

Avaliação de títulos - 9 e 10/06

Exames laboratoriais - 9 a 20/06

Heteroidentificação - 12 e 13/06

Avaliação biopsicossocial - 19/06

Avaliação médica presencial - 19 e 20/06

Resultado final e convocação para o CFP - 02/08

Início da 1º Turma no CFP: 03 e 04/08/2021

Formatura da 1ª Turma do CFP: 17/12/2021

Início da 2ª Turma no CFP: 18/01/2022 (excedentes)

Formatura da 2ª Turma do CFP: 10/06/2022 (excedentes)