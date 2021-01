Secti contrata profissionais de nível técnico e superior em nova seleção

(foto: Governo do ES, sede ) No Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está contratando engenheiros civis e técnicos em edificações a partir de processo seletivo simplificado. As vagas são para formação de cadastro reserva.





Os profissionais serão contratados pelo tempo determinado de um ano e lotados no município de Vitória. As atividades deverão ser desempenhadas em jornada de trabalho de 40 horas por semana. Os técnicos receberão salário de R$ 2.362,16, enquanto a remuneração dos engenheiros será de R$ 4.599,13. Ambos os cargos terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 300.





As inscrições já estão abertas e serão aceitas até às 16h de 18 de janeiro, pelo site do Governo do Espírito Santo . Pessoas consideradas pertencentes ao grupo de risco frente à pandemia de covid-19 não poderão participar. Não há taxa de inscrição.





Os candidatos serão avaliados através de análise de títulos e experiência profissional, feita de forma remota. O processo seletivo terá prazo de validade com duração de um ano, prorrogável pelo mesmo tempo uma única vez.











