Prefeitura de Santana do Livramento vai reaplicar provas objetivas para professores

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O concurso público para a Prefeitura de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, deverá ter as provas objetivas reaplicadas para os cargos de professor de anos iniciais. Os exames foram inicialmente feitos no último domingo (10/1).









comunicado foi feito pela Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento e por meio da banca organizadora OMNI Concursos Públicos Ltda .Segundo o documento, foram cometidos equívocos pela organizadora do certame. especificamente no caderno de prova do cargo de Professor de Anos Iniciais.

"Em respeito aos candidatos e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a Comissão do Concurso sugeriu à organizadora OMNI Concursos Públicos Ltda., a reaplicação das provas exclusivamente para o cargode Professor de Anos Iniciais, permanecendo inalteradas as provas dos demais cargos previstos no certame", informou.





Serão convocados para a reaplicação das provas apenas os candidatos que constarem nas Atas de presença do Cargo de Professor Anos Iniciais do dia 10/01/2021 às 09h00.





VAs provas serão reaplicadas no dia 31 de janeiro de 2021, no Município de Sant’Ana do Livramento /RS, no turno da manhã, com abertura dos portões às 08:00 horas e início das das provas as 09:00 horas.



A duração da prova respeitará o tempo de três horas previsto no edital de abertura do certame.