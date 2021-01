Secretaria de Educação da Bahia abre nova seleção para nível superior

Dez profissionais de nível superior serão contratados em uma nova seleção da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA). As oportunidades são para o cargo de técnico superior, em caráter temporário. Para participar, é necessário possuir graduação em engenharia civil, engenharia elétrica ou em arquitetura.

Das dez vagas, uma é reservada a candidatos autodeclarados negros. Os profissionais serão contratados pelo período de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os cargos serão lotados nos municípios de Irecê, Juazeiro, Barreiras, Jequié e Salvador. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana para remuneração no valor de R$ 2.729,78. Os selecionados também terão direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Abertas nesta segunda-feira (11/1), as inscrições podem ser efetuadas pelo site da Universidade do Estado da Bahia ( Uneb ) até às 23h59 de 8 de fevereiro. Há taxa de participação no valor de R$ 60. A avaliação será composta por uma única fase de análise de títulos e experiência profissional, de caráter remoto.