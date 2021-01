Setades abre duas seleções com salário de até R$ 5,2 mil

A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), no Espírito Santo, abriu dois novos processos seletivos de níveis superior. Ao todo, são 12 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com salário de até R$ 5.200,61. Confira!





Edital 1/2021 A seleção conta com dez vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de especialista em desenvolvimento humano e social, analista do executivo, e especialista em gestão, regulação e vigilância em saúde. Os profissionais contratados integrarão a equipe socioeconômica do Comitê Interfederativo.

A depender do cargo designado, os profissionais devem possuir formação superior em serviço social, ciências econômicas, ciências sociais, antropologia, sociologia, comunicação social, psicologia ou enfermagem. A jornada de trabalho a ser desempenhada é de 40 horas semanais para remuneração de R$ 4.354,27 a R$ 5.200,61, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.





As inscrições, abertas nesta terça-feira (12/1), podem ser feitas gratuitamente pelo site da Secretaria até dia 17 deste mês. Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional. O prazo de validade do certame é de um ano. Veja.





Edital 2/2021 São ofertadas duas vagas, além de formação de cadastro reserva, nas carreiras de especialista em desenvolvimento humano e social nas áreas de assistência social e psicologia para atuação no Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. O cargo cumpre jornada de trabalho de 40 horas por semana para salário no valor de R$ 4.354,27. Também é oferecido auxílio-alimentação de R$ 300.

As inscrições são gratuitas e serão aceitas até as 17h de 22 de janeiro. Como seleção, será aplicada avaliação de títulos e experiência profissional. A validade do processo seletivo tem prazo de três anos. Veja





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco