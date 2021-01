Curso on-line gratuito para jornalistas e RPs em busca de emprego

(foto: Gerd Altmann /Pixabay )



A FirstCom , agência de relações públicas liderada pelo jornalista Luis Claudio Allan, vai promover, entre os dias 26 de janeiro e 4 de fevereiro de 2021, o workshop "PR Human2Human: como engajar marcas e consumidores por meio do marketing pessoal".



A iniciativa gratuita é destinada a profissionais que atuam na área de comunicação corporativa, como jornalistas e relações públicas, que estejam em busca de uma colocação no mercado de trabalho.





O curso traz práticas de comunicação corporativa com foco em estratégias e táticas baseadas no conceito Human2Human, especialidade da agência.



Com carga horária de oito horas, o conteúdo será abordado em quatro aulas de duas horas cada e dividido nos módulos "O Homem é a mensagem", "Construindo sua persona digital", "Assessoria de imprensa não é (só) press release" e "Reflexões e práticas".





10 vagas com certificado. Podem participar da seleção estudantes do quarto ano de jornalismo ou relações públicas (RPs) e profissionais com até cinco anos de experiência e que estejam sem trabalho fixo no momento.



No total, serão disponibilizadas 10 vagas com certificado. Podem participar da seleção estudantes do quarto ano de jornalismo ou relações públicas (RPs) e profissionais com até cinco anos de experiência e que estejam sem trabalho fixo no momento.

Os interessados devem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrXhLTTJ97ztmdZzMvMwyWknJLTbcm2EoyCJhZU1CKK2Q8mw/viewform até 20 de janeiro. O resultado será conhecido no dia 21 de janeiro. As aulas ocorem nos dias 26 e 28 de janeiro e 2 e 4 de fevereiro.









"Temos dois objetivos muito claros com esta iniciativa. O mercado de PR vem passando por várias mudanças nos últimos anos e compartilhar conhecimento com profissionais que atuam na área é uma forma de contribuir com o nosso próprio setor, especialmente neste momento de incertezas. Outro ponto importante é que, para nós, também é uma forma de encontrar novos talentos que possam vir a fazer parte do nosso time no futuro", explica Luis Claudio Allan.





O PR do século 21





Fundada em 2001, a FirstCom desenvolve estratégias de comunicação baseadas no conceito Human2Human, que visa engajar e aproximar marcas e consumidores por meio de táticas de personal branding.



"Esta nova concepção revigora o PR tradicional, incentivando o fortalecimento de marcas pessoais e estimulando que o C-Level da empresa seja, ele mesmo, um canal de comunicação entre a marca e todos os seus stakeholders", explica Allan.





Nestes 20 anos, a FirstCom já atendeu empresas multinacionais, como Apple, Palm, Gemalto, Atomico, Truecaller, Return Path, Skyscanner, Adyen, LevelUp! Games, Rovio, Zoomin.TV, SamyRoad, Clear Channel, e empresas brasileiras de destaque, incluindo Buscapé, Nubank, Movile, Vitacon, AG2 Publicis, A5 Internet, ACE, Bossa Nova, SP Ventures, Cadastra, Apontador, Agronow, PayU, Webmotors e iCarros.





Para saber mais sobre FirstCom Comunicação: https://www.firstcom.com.br