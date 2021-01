Suspensos devido ao coronavírus, concursos PMRS e CBMRS são retomados

(foto: CBMRS, divulgação )

Suspensos em 2020 mediante à pandemia de covid-19, os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul (PMRS e CBMRS) foram oficialmente retomados na última sexta-feira (8/1). Esta é a terceira retomada do concurso público. Em andamento desde 2018, a seleção já havia sido suspensa duas vezes no ano de abertura por outros motivos. Agora, os certames serão retomados a partir da última fase, constituída pelas provas orais.