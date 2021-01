Liv Up anuncia 40 vagas em todo o Brasil para várias áreas

(foto: Engin Akyurt/Pixabay)



O ano de 2021 mal começou e a Liv Up, uma das mais proeminentes foodtechs do Brasil, já anunciou mais 40 vagas como parte da expansão em sua capacidade produtiva para o ano. A empresa, que tem se destacado com o crescimento constante de um estilo de vida e alimentação mais saudável, vem dobrando de tamanho a cada ano e, com isso, tem sido fonte de inúmeras oportunidades em diversos mercados.





Com destaque para vagas na área de tecnologia, que sozinha tem mais de 15 vagas abertas (por se tratar de uma empresa digital, a tecnologia permeia toda a empresa) as oportunidades também estão disponíveis para os setores administrativo, operacional e comunicação e marketing, em diferentes níveis de senioridade.

As oportunidades podem ser acessadas nos links:





Como muitas são vagas para trabalho remoto, as oportunidades se estendem para todas as cidades do Brasil. Entre as posições abertas existem possibilidades para engenheiro de software, tech lead, gerente de performance, mídia, snalytics lead, product fesign lead, operational products, fotógrafo/videomaker, operações, auxiliar de expedição, auxiliar de cozinha, entre outras.





08:45 - 11/01/2021 Vagas da semana! Concursos públicos abertos oferecem salários de até R$ 18 mil alimentação saudável que busca por meio do fornecimento de alimentos preferencialmente orgânicos, naturais e sem aditivos, causar impacto positivo em toda a cadeia, desde a relação com os fornecedores até o consumidor final.



Nascida com o propósito de transformar a relação das pessoas com a comida, a Liv Up é uma empresa de alimentação saudável que busca por meio do fornecimento de alimentos preferencialmente orgânicos, naturais e sem aditivos, causar impacto positivo em toda a cadeia, desde a relação com os fornecedores até o consumidor final.

Com muita tecnologia e uso de dados a empresa tem despontado pela inovação no setor de alimentação em busca de escalar grandes desafios e gerar uma experiência positiva a todos que se conectam com a marca.





Para saber mais sobre a Liv Up: https://www.livup.com.br/