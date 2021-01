Seleção em Roraima oferece vagas de nível superior com salários de R$ 7,1 mil

Seleção em Roraima oferece vagas de nível superior com salários de R$ 7,1 mil

UPE abre seleção com mais de 160 vagas para professores

UPE abre seleção com mais de 160 vagas para professores

Divulgado edital do novo concurso da PMSP, com 2.700 vagas

Divulgado edital do novo concurso da PMSP, com 2.700 vagas

Validade do concurso da Codhab DF será retomada após 31 de dezembro

Validade do concurso da Codhab DF será retomada após 31 de dezembro

Codhab DF suspende prazo de validade do concurso público

Codhab DF suspende prazo de validade do concurso público

UnB abre 14 editais com salário de até R$ 9,6 mil

UnB abre 14 editais com salário de até R$ 9,6 mil

Concurso com mais de 300 vagas para área administrativa é divulgado em MG

Concurso com mais de 300 vagas para área administrativa é divulgado em MG