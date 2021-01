Divulgado edital do novo concurso da PMSP, com 2.700 vagas

(foto: PMSP, divulgação ) Foi publicado o edital de abertura do concurso público com 2.700 vagas da Polícia Militar de São Paulo (PMSP)! As chances são para a carreira de soldado de 2ª classe, que exige nível médio, idade de 17 a 30 anos e carteira de habilitação entre as categorias B e E. O documento está disponível no site da banca organizadora, Fundação Vunesp.





De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 3.164,58 por mês, dividido entre vencimento base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e insalubridade. As contratações seguirão o regime estatutário. Ainda segundo o documento, caberá ao profissional contratado exercer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade.





As inscrições serão abertas no próximo dia 14 e poderão ser feitas até 25 de fevereiro, pelo site da Vunesp . Na inscrição, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de participação de R$ 50. A isenção de metade do valor da taxa poderá ser solicitada entre 14 e 15 de janeiro por candidatos inscritos no CadÚnico, desempregados ou com renda mensal inferior a dois salários mínimos.





Os candidatos passarão por sete etapas de avaliação: prova objetiva e redação, exame de aptidão física, exames psicológicos, exame de saúde, avaliação de conduta social, análise de documentos e curso de formação profissional. A prova objetiva contará com questões sobre português, matemática, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, atualidades, informática básica, Constituição Federal e constituição do Estado de São Paulo.





A aplicação da prova objetiva está prevista para dia 11 de abril, em São Paulo. A avaliação será aplicada nos municípios de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.





O concurso público terá validade de três meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da corporação, ser prorrogado por igual período.











*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco