Validade do concurso da Codhab DF será retomada após 31 de dezembro

(foto: Codhab/Divulgação) Com a validade do concurso suspensa , a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) publicou nova resolução para definir que o prazo volta a correr no primeiro dia útil após 31 de dezembro de 2021. A informação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (11/1).





O órgão publicou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes, durante a pandemia do novo coronavírus, no último dia 8.





Assim, fica suspenso até 31 de dezembro de 2021, o prazo de validade do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva de nível médio e superior, referente ao edital nº1 de 2018.





O concurso

Ao todo, o concurso público ofertou 236 vagas de níveis médio e superior, que registraram 68.109 participações. Para as 59 vagas de preenchimento imediato, a concorrência média geral é de cerca de 1.154 candidatos por vaga.





O cargo com o maior número de candidatos é o de assistente – agente administrativo, de nível médio, com 54.548 inscritos, o que corresponde a 2.727 participações por cada uma das 20 vagas imediatas. O segundo lugar com a maior concorrência é o posto de analista –administração, com 3.465 inscrições, o que equivale a 495 pessoas para cada uma das sete vagas efetivas





A seleção da Codhab/DF é composta por prova objetiva, para todos os inscritos, que aconteceu em novembro de 2018, e avaliação de títulos para os candidatos de nível superior.