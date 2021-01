Concurso com mais de 300 vagas para área administrativa é divulgado em MG

Para o nível fundamental, há chances para profissionais nos cargos de agente administrativo, atendente de consultório dentário, auxiliar administrativo, auxiliar de atividades esportivas, auxiliar de atividades sociais, auxiliar de saúde, auxiliar de serviços gerais, coveiro, jardineiro, mestre de obras, monitor de transporte escolar, motorista, oficial de serviços, operador de máquinas, serviçal escolar e vigia noturno.

Ao nível médio, são oferecidas vagas para agente de saúde, apontador, fiscal tributário e técnico de enfermagem.

Já para o nível superior, as oportunidades são para coordenador escolar, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, professor de apoio, professor de educação física e professor de inglês.

Os servidores serão contratados de forma efetiva com remuneração inicial que varia entre R$ 1.100 e R$ 6.177,40.

O concurso está sob a organização do instituto Imeso e as inscrições devem ser feitas no portal da banca , no período de 15 de março a 15 de abril. Há taxa que varia de acordo com o cargo, de R$ 60 a R$ 100. Candidatos inscritos no programa CadÚnico ou comprovadamente pertencentes à família baixa renda poderão solicitar isenção do valor da taxa de 15 a 17 de março de forma remota.