Inscrições prorrogadas! Saúde de Pernambuco oferece 60 vagas de médicos

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Secretaria de Administração, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde do Pernambuco prorrogaram as inscrições do processo seletivo com 60 vagas de médicos, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. A remuneração é de R$ 9.886,16.





As inscrições podem ser realizadas até 10 de janeiro de 2021, por meio do site da Escola de Governo da Saúde Pública de Pernambuco (ESPE).





Há chances de médicos intensivistas adulto plantonistas, para Recife, Caruaru e Garanhuns.





O prazo de validade da seleção será de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final com possibilidade de ser prorrogado por até igual período.