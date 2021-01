Polícia Judiciária Civil abre seleção com salário de R$ 10 mil no Mato Grosso

(foto: PJC, divulgação ) Foi aberto, pela Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso (PJC-MT), um novo processo seletivo com oito vagas imediatas, além de 50 vagas provenientes de cadastro reserva, para o cargo de analista de sistemas. As oportunidades estão distribuídas nas funções de: analista desenvolvedor, analista de banco de dados e analista de infraestrutura e segurança.





A carreira exige nível superior em tecnologia da informação ou áreas afins e experiência de, no mínimo, dois anos na área designada. Os analistas de sistemas serão lotados na Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Polícia Civil, em Cuiabá. Caberá aos profissionais trabalhar junto à equipe no desenvolvimento e suporte a produtos como o inquérito eletrônico, coleta biométrica associada ao reconhecimento facial e medida protetiva online. O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e os profissionais deverão exercer jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração no valor de R$ 10.000.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da PJC , até 8 de janeiro. Não serão aceitas inscrições presenciais. No preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá anexar RG, CPF, comprovante de residência, documentos comprobatórios de escolaridade, títulos e certificados acadêmicos e carteira de trabalho.





Além da análise de títulos e experiência profissional, os participantes serão avaliados em prova prática, teste prático com ferramentas de versionamento GIT e protótipo funcional e entrevista técnica. Todas as etapas serão de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações práticas e a entrevista deverão ser realizadas de 3 a 11 de fevereiro.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco