Banco da Amazônia abre concurso de nível superior

(foto: Divulgação) Atenção concurseiros! Foi publicado no Diári Oficial desta quarta-feira (6/1) o edital do concurso público do Banco da Amazônia (Basa)! A seleção oferta 5 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de técnico científico - área de tecnologia, de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 3.145,79.





Além do salário, os aprovados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 1.486,03; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - PrevAmazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa.





A seleção será organziada pela Fundação Cesgranrio . Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições entre os dias 07/01 a 01/02/2021, no site da banca organizadora . O valor da taxa fixada é de R$ 120.





As provas objetivas, previstas para 14 de março de 2021, a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e a perícia médica dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, serão realizadas nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA.





Requisitos para participar

De acordo com o edital do concurso, para concorrer ao cargo é necessário: certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em Bacharel em Ciência da Computação, Bacharel em Sistema de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Bacharel em Tecnologia da Informação, Tecnologia em Bancos de Dados, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Análise de Sistema, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Bacharelado em Informática, Ciência da Informação,Computação - ênfase em Sistema de Informação, Informática - Análise de Sistema, Informática - Sistema de Informação, Tecnologia em Projeto de Sistema de Informação ou Desenvolvimento de Sistema expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.





Atribuições do cargo

Fazem parte das atividades de um técnico científico: Gerais: desenvolver atividades de natureza técnica - administrativa voltada aos processos internos da organização. - Específicas: desempenhar atividades relacionadas ao ciclo de vida de desenvolvimento de projetos de sistemas: levantamento de requisitos, modelagem, especificação, análise, etc.; apoiar os usuários/gestores de negócio quando do registro da demanda à área de TI; gerenciar as manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas em produção; desenvolver aplicativos em ambiente WEB, entre outras atividades citadas no edital.





Último concurso

O Banco da Amazônia realizou concurso com 46 vagas imediatas em 2018. Os salários variam de R$ 2.380,82 a R$ 2.829,75.





Haviam chances de nível médio e superior distribuídas entre os cargos de técnico bancário, técnico científico - medicina do trabalho, técnico científico - tecnologia da informação,