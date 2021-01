Polícia Militar de SP retoma concurso com 130 vagas para oficiais

(foto: Divulgação/PMSP)





A retificação, publicada nesta terça, reabre as inscrições de 7 de janeiro, às 10h, até 9 de fevereiro, às 2h59. O candidato deverá efetuar a inscrição no site da organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) . Há taxa de inscrição no valor de R$ 130.





Ainda de acordo com o documento, a prova objetiva tem aplicação prevista para 28 de março, às 8h. Também aplicada presencialmente, a prova discursiva deverá ser feita no mesmo dia da objetiva, com início às 14h. O edital já foi retificado e contém o cronograma atualizado.





Os exames serão aplicados nos municípios de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. De acordo com o edital, a escolha do local de realização das provas de conhecimento serve apenas para a primeira etapa do concurso. A PMSP poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade.









Além dos exames de conhecimento, os candidatos deverão passar por exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos. Vale lembrar que, para participar, é necessário ser maior de idade e possuir o ensino médio completo. Os profissionais selecionados terão direito à remuneração inicial no valor de R$ 3.268,33.









*Estagiária sob a supervisão de Humberto Rezende

O concurso público da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) para alunos-oficiais, suspenso em abril de 2020, teve inscrições abertas nesta terça-feira (5/01). O certame havia sido suspenso devido aos riscos causados à saúde pela pandemia de coronavírus. O edital oferece 130 vagas na função.