Até R$ 13 mil: seleções para região Sudeste ofertam mais de 800 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Aramina)





Prefeitura de Osasco





O novo processo seletivo divulgado pela Prefeitura Municipal de Osasco, em São Paulo, visa contratar 70 profissionais para atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Há chances de todos os níveis de escolaridade nos cargos de condutor de veículo de urgência, rádio operador, telefonista auxiliar de regulação médica, enfermeiro intervencionista e médico regulador intervencionista.





As inscrições devem ser feitas de 28 de janeiro a 4 de março, pelo site da banca Vunesp. A seleção contará com prova objetiva e prova prática. Os selecionados receberão remuneração inicial de R$ 929,78 a R$ 4.318,72. Saiba mais!





Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo





Em Belford Roxo (RJ), a Secretaria Municipal de Saúde abriu um novo processo seletivo com 702 oportunidades para contratação temporária de profissionais em hospitais municipais e UPA 24H. Após retificação, as inscrições foram prorrogadas até 4 de janeiro. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura Municipal.





Há vagas para todos os níveis de escolaridade em diversas funções. Os profissionais deverão exercer jornada de trabalho de 24 a 40 horas semanais. A remuneração oferecida varia de R$ 1.050 a R$ 13.000. Os candidatos serão avaliados somente por meio de análise de títulos. Saiba mais!





Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo





Já a Secretaria de Saúde de São Paulo oferece 37 vagas temporárias para médicos e enfermeiros na nova seleção simplificada. As inscrições são gratuitas e serão aceitas de 7 a 21 de janeiro pelo site da banca Vunesp. Serão contratados 27 médicos e 10 enfermeiros. Para participar, é necessário possuir ensino superior completo na área de atuação. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo e experiência profissional. A remuneração é de R$ 1.516,10 a R$ 3.291,30. Saiba mais!









*Estagiária sob a supervisão de Humberto Rezende

Atenção, concurseiros do sudeste! Três processos seletivos voltados para a área da saúde tiveram edital de abertura divulgado! Ao todo, as seleções contam com 809 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades são para as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro e o salário chega a R$ 13.000. Saiba mais sobre cada uma abaixo!