Concurso em São Gonçalo conta com mais de 70 vagas para médio e superior

As vagas são para os cargos de agente de segurança legislativa, assistente legislativo, assistente técnico legislativo, analista legislativo e consultor legislativo. Os profissionais contratados deverão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais para salário inicial de R$ 1.164 a R$ 2.197. Do número total de vagas, 20% serão reservados a candidatos com deficiência, enquanto outros 5% serão reservadas às pessoas autodeclaradas negras.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora Selecon no período de 2 de janeiro a 14 de março de 2021. Há taxa de participação de R$ 50 a R$ 70, a depender do cargo. Candidatos inscritos no CadÚnico, considerados baixa renda e doadores de sangue poderão solicitar a isenção da taxa até 1° de janeiro.





Os inscritos serão avaliados mediante análise de títulos e aplicação de prova objetiva, prevista para 13 de junho de 2021. A avaliação terá caráter classificatório e eliminatório e conterá 60 questões sobre conhecimentos básicos, específicos e gerais.

* Estagária sob supervisão de Humberto Rezende

Um novo concurso público para nível médio e nível superior foi divulgado pela Câmara Municipal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São oferecidas 74 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas administrativa, de saúde e jurídica.