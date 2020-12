Polícia Militar de Tocantins abre concurso público com 1.000 vagas

de concurso com 1.000 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Praças. São ofertadas 950 vagas para o quadro operacional QPPM, 25 vagas para o quadro de músicos (QPE-Músicos); e 25 vagas para o quadro da saúde (QPS) distribuídas em 20 para técnico em enfermagem e cinco para técnico em Saúde Bucal.

O concurso público atende à demanda de reposição de efetivo da Polícia Militar após a anulação do concurso realizado em 2018, além de atender às novas demandas surgidas devido à pandemia da Covid-19.





Para concorrer ao cargo de soldado é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos no ato da inclusão na corporação e idade máxima de 32 anos no ato da inscrição no concurso.





Para concorrer às vagas destinadas ao quadro da saúde, os candidatos devem, além dos requisitos gerais, possuir os cursos de técnico em enfermagem ou técnico em saúde bucal.





Já para o quadro de músicos, não há necessidade de ser portador de certificado de cursos na área, porém o candidato será submetido a uma prova prática instrumental como etapa do certame.





As inscrições serão abertas em 4 de janeiro de 2021 às 10 horas e seguem até 23 de janeiro de 2021, no site do Cebraspe banca organizadora do certame. O valor da inscrição é de R$ 80.

Curso de formação e etapas

Os candidatos aprovados no concurso ingressarão na Polícia Militar para realização dos cursos de formação de praças na graduação de Aluno-Soldado. E, ao término do curso, receberão a graduação de Soldado 2ª Classe, nova graduação criada recentemente pela Lei n° 3.731, de 16 de dezembro de 2020. Os salários iniciais, após os cursos de formação, são de R$ 3.330,99 devendo o militar ficar no mínimo 36 meses na graduação.





Os candidatos serão avaliados por exame de conhecimentos e habilidades, mediante a aplicação de prova objetiva e prova de redação; prova prática instrumental; exame de capacidade física; avaliação psicológica; avaliação médica e odontológica e investigação social e da vida pregressa.





A aplicação das provas objetiva e de redação estão previstas para 14 de março de 2021.





O prazo de validade dos concursos será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.