Inscrições para o estágio da Ipiranga se encerram dia 30 de dezembro

Estão abertas, até o dia 30 de dezembro, as inscrições do Tech Talent 2021, programa deda Ipiranga. São procurados estudantes curiosos e apaixonados por inovação, tecnologia e dados, dede estatística, ciência da computação, ciências atuariais, engenharias, matemática, física, informática, análise e desenvolvimento de sistemas.É necessário ainda disponibilidade para 30 horas semanais, e um ano de dedicação ao programa e com atuação no Rio de Janeiro.



Os benefícios da vaga incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, auxílio transporte (ou estacionamento no local), alimentação na empresa, horário flexível e dress code livre.

está prevista para o dia 25 de janeiro. O processo contará com as etapas tradicionais de entrevistas e testes on-line, com dinâmica diferenciada para os aprovados.O Tech Talent avaliará os selecionados da primeira fase por meio do data challenge, encontro pessoal que incluirá uma série de testes de habilidade, capacidade de solução de problemas e outros desafios. A última etapa é a entrevista com gestores da Ipiranga.