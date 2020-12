AngloGold Ashanti disponibiliza vagas de estágio

(foto: Yogendra Singh/Unsplash )



A AngloGold Ashanti abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2021. Há vagas para estudantes de nível técnico e superior nas unidades da produtora de ouro nas cidades mineiras de Nova Lima, Sabará e Santa Bárbara e, em Goiás, no município de Crixás.



Além da bolsa remunerada, o programa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação e auxilio transporte. As vagas divulgadas também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência. A AngloGold Ashanti abriu inscrições para seu Programa de2021. Há vagas para estudantes de nível técnico e superior nas unidades da produtora de ouro nas cidades mineiras de Nova Lima, Sabará e Santa Bárbara e, em Goiás, no município de Crixás.Além da bolsa, o programa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação e auxilio transporte. Asdivulgadas também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.









As oportunidades abertas para os estudantes de graduação são para os cursos de engenharia civil, engenharia de minas, engenharia química, engenharia elétrica, direito, engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia de controle e automação, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia geológica, geologia, geografia, comércio exterior, economia, história, letras, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas, design gráfico, comunicação, administração, sistemas de informação, psicologia, pedagogia, negócios internacionais, ciência da computação, comercio exterior, engenharia da computação.

Estudantes de nível técnico

Já para os estudantes de nível técnico, as vagas englobam os cursos de técnico segurança do trabalho, técnico em metalurgia, técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em mecânica, técnico em meio ambiente, técnico em mineração, técnico eletroeletrônico, técnico em geologia, técnico de enfermagem do trabalho, técnico químico, técnico em edificações, técnico eletrotécnico, técnico em mecatrônica, técnico em eletrônica e técnico eletromecânico e técnico desenvolvimento de sistemas.