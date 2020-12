Conselho Regional de Serviço Social abre inscrições para níveis médio e superior em Aracaju

O novo concurso público do Conselho Regional de Serviço Social da 18ª Região (CRESS-SE), em Sergipe, está com inscrições abertas! O certame visa contratar quatro profissionais de nível médio e nível superior. Além das vagas imediatas, também é oferecida formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para lotação no município de Aracaju nos cargos de assistente administrativo, assistente social - agente fiscal, coordenador geral e diretor técnico. Aos contratados, será oferecida remuneração inicial que varia de R$ 1.629,31 a R$ 2.900 para jornada de trabalho de 30 horas por semana. Os profissionais também terão direito a auxílio-transporte e auxílio-saúde.

As inscrições, abertas às 10h desta segunda-feira (21/12), poderão ser efetuadas até às 23h59 de 8 de fevereiro pelo site do organizador Instituto Quadrix . Há taxa de participação de R$ 48 a R$ 55, a variar do cargo designado. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor de 21 a 25 de dezembro.