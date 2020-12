RioSaúde: nova seleção com 45 chances é aberta e oferece mais de R$ 4 mil

- A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) abriu as inscrições de um novo processo seletivo com 45 vagas para o cargo de médico clínico geral e pediatra. O salário, acrescido de benefícios, é de R$ 4.411,65 para uma jornada de trabalho de 12 horas semanais.

Para participar, o profissional deve possuir ensino superior em medicina, registro no CRM RJ ativo e, no caso da área de pediatria, especialização na área ou um ano de experiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 3 de janeiro no site da Prefeitura do Rio de Janeiro . Conforme definição do Ministério da Saúde, pessoas com mais de 60 anos não poderão participar da seleção devido ao risco causado pela pandemia de coronavírus.