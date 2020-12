Instituto de Medicina abre seleção com salários de até R$ 16,5 mil

(foto: USP Imagens/Divulgação) Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) abriu um novo processo seletivo para contratar oito profissionais para cargos em níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.580,83 e R$ 16.543,78,





Há vagas para os cargos de Apoiador Técnico em saneamento (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico/Bioquímico (2); Médico (1); Técnico em Enfermagem (1) e Técnico em Edificações (1).





Os aprovados serão lotados na sede do Instituto, em Salvador; no Polo Base Euclides da Cunha; na Sede DSEI - Salvador; no Polo Base Pau Brasil; no Polo Base Itamaraju e no Polo Base Porto Seguro.





As inscrições serão realizadas até 22 de dezembro por meio do envio de ficha de inscrição e outros documentos exigidos, no endereço de e-mail: saudeindigenaselecao.dseiba@imip.org.br