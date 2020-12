Codevasf retifica edital de concurso com mais de 90 vagas

As chances são para os cargos de analista em desenvolvimento, nas áreas de administração, cartografia, contabilidade, economia, engenharia agronômia, engenharia ambiental,engenharia civil, engenharia de agromensura, engenharia de pesca, engenharia elétrica, engenharia mecâninca, geologia, pscicologia, tecnologia da informação e direito.

Os salários iniciais são de R$ 8.168,91.

Veja todos os detalhes sobre o concurso aqui!

As inscrições serão realizadas entre e 1 e 22 de dezembro de 2020 , no site do Cebraspe . A taxa é de R$ 108.