Universidade de Brasília anuncia três novas seleções para professores

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press) Veja detalhes sobre cada seleção abaixo e confira os editais completos aqui: Desde o início de dezembro, a Universidade de Brasília (UnB) vem anunciando diversos processos seletivos para contratação de professores. Desta vez, a universidade lançou mais três seleções com oportunidades de nível superior para as áreas de teoria e história do teatro, economia e farmacologia molecular.





Edital nº 155 - Teoria Econômica e História Econômica





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em economia ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Economia

E-mail: economia@unb.br

Regime de Trabalho: 20 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.795,40

Inscrição: de 21 de dezembro a 5 de janeiro





Edital nº 156 - Teoria e História do Teatro





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em artes cênicas

Unidade de Lotação: Departamento de Artes Cênicas

E-mail: cen@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: de 21 de dezembro a 6 de janeiro





Edital nº 160 - Farmacologia Molecular





Cargo: professor visitante

Requisito Básico: doutorado na área da saúde há, no mínimo, cinco anos; experiência reconhecida em pesquisa na área de seleção, possuir produção científica relevante nos últimos sete anos

Unidade de Lotação: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Faculdade de Ciências da Saúde)

E-mail: ppgfsacad@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga e formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: de 18 de dezembro a 8 de janeiro





Outras seleções com inscrições abertas





Ao todo, são 17 seleções abertas pela UnB. Algumas lançadas no início de dezembro ainda estão com inscrições abertas, com remuneração podendo chegar a até R$ 9.616,18. São elas:





Edital nº 61 - Trompete





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: ser portador do título de graduação em música

Unidade de Lotação: Departamento de Música

E-mail: musica@unb.br

Regime de Trabalho: 20 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.236,32

Inscrição: de 14 a 31 de dezembro





Edital nº 122 - Espectroscopia





Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em química ou áreas afins

Unidade de Lotação: Instituto de Química

E-mail: cprov@unb.br

Regime de Trabalho: dedicação exclusiva

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 9.616,18

Inscrição: de 14 de dezembro a 15 de janeiro





Edital nº 141 - Sistemas e Computação





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: ser portador do título mestrado na área de engenharia elétrica, engenharia da computação, ciência da computação, informática ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Engenharia Elétrica

E-mail: secene@ene.unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: de 7 a 18 de dezembro





Edital nº 142 - Farmacotécnica





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado na área de ciências, ciências da saúde, ciências farmacêuticas, ciências biomédicas, ciências médicas, patologia clínica, análises clínicas, biociências aplicada à saúde ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Farmácia

E-mail: farmaciafsunb@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: de 7 a 18 de dezembro





Edital nº 143 - Gestão de Políticas Públicas





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: doutorado na área de ciências sociais aplicadas, ciências sociais ou ciências humanas

Unidade de Lotação: Departamento de Gestão de Políticas Públicas

E-mail: gpop@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: de 9 a 22 de dezembro





Edital nº 149 - Psicologia





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: doutorado em psicologia ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Processos Psicológicos Básicos

E-mail: ppb@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: de 10 de dezembro a 4 de janeiro





Edital nº 151 - Comunicação e Relações Públicas e Propaganda





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em comunicação ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Audiovisuais e Publicidade

E-mail: processoseletivompc@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: de 14 de dezembro a 30 de janeiro





Edital nº 120 - Sociologia das Relações Étnico-Raciais





Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em sociologia, antropologia, ciência política ou ciências sociais.

Unidade de Lotação: Departamento de Sociologia

Regime de Trabalho: dedicação exclusiva

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 9.616,18

Inscrição: até 15 de janeiro de 2021





Edital nº 132 - Teoria Antropológica





Cargo: Professor substituto

Requisito Básico: ser portador do título de doutorado na área de antropologia, ciências sociais ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Antropologia

Email: dan@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 18 de dezembro









Edital nº 134 - Terapia ocupacional





Cargo: professor substituto

Requisito: bacharelado na área de terapia ocupacional e especialização em áreas afins

Unidade de Lotação: Faculdade de Ceilândia - FCE

Email: concursofce@unb.br

Regime de Trabalho: 20 horas

Número de Vagas: 1 e formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2.236,32

Inscrição: até 18 de dezembro





Edital nº 138 - Linguística e Língua Brasileira de Sinais





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: ser portador do título especialização na área de Língua de Sinais Brasileira

Unidade de Lotação: Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas

Email: ilsedep@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 3.600,48

Inscrição: até 17 de dezembro





Edital nº 121 - Sociologia e Religião





Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em sociologia, antropologia, Ciência Política ou Ciências Sociais

Unidade de Lotação: Departamento de Sociologia

Email: ilsedep@unb.br

Regime de Trabalho: dedicação exclusiva

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 9.616,18

Inscrição: até 8 de janeiro





Edital nº 140 - Serviço Social





Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em serviço social ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Serviço Social

Email: ilsedep@unb.br

Regime de Trabalho: dedicação exclusiva

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 18 de dezembro





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheo.