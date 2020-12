Prefeitura de Campo Grande abre mais de 270 vagas para Guarda Civil

(foto: Divulgação) A Prefeitura de Campo Grande publicou um novo edital de concurso público para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana da 3ª Classe. São 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02, além de bolsa alimentação no valor de R$ 294.





Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.





As inscrições estarão abertas entre 23 de dezembro e 28 de fevereiro de 2021, por meio do site www.selecon.org.br. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120.





A inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.









Dentre as atribuições básicas do Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe estão: coordenar e executar o policiamento preventivo da cidade, para proteção dos bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal; exercer funções de poder de polícia administrativa, por atribuição legal ou delegação específica, para o cumprimento do disposto na Lei n. 2.909, de 27 de julho de 1992, que instituiu o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande. Os candidatos serão submetidos a prova objetiva de conhecimentos, que será realizada em 16 de maio de 2021, das 8h30min às 12h30min. Além disso, haverá prova de aptidão física, avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social e curso de formação técnico-profissional.





O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande.