Conselho Regional de Medicina no Rio abre inscrições para nível médio

(foto: Divulgação ) Abertas inscrições do novo concurso público do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj)! O certame, mediado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), visa selecionar cinco profissionais de níveis médio e técnico. Além das vagas imediatas, o concurso conta também com 26 oportunidades para cadastro reserva.





As chances são para os cargos de assistente jurídico, com três vagas, e técnico de contabilidade, com duas vagas. Do n[umero, o concurso reserva 20% para candidatos autodeclarados negros e outros 5% à pessoas com deficiência.





As inscrições poderão ser efetuadas pelo site da banca Idib , das 14h de 16 de dezembro a 19 de janeiro. Há taxa no valor de R$ 72. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor até 18 de dezembro.





Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prevista para 21 de março. O exame contará com questões acerca de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Informações como local e horário serão divulgadas no site da banca organizadora.





Caberá aos profissionais selecionados ao cargo de assistente jurídico acompanhar processos em órgãos do judiciário ou da administração pública, apresentar petições; elaborar e revisar peças processuais, entre outras funções. Já os técnicos em contabilidade deverão auxiliar na parte financeira, realizar a escrituração contábil e fiscal, acompanhar contas e despesas, elaborar demonstrativos financeiros e balancetes, analisar de contas patrimoniais e controle patrimonial, entre outras funções. Ambos os cargos terão jornada de trabalho de 40 horas semanais para um salário no valor de R$ 2.889.





Após a divulgação do resultado final, este concurso terá prazo de validade de seis meses.





O Cremepe também está com inscrições abertas!





Estão sendo ofertadas 12 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de assistente técnico, analista superior e médico fiscal. Com lotação nos municípios de Recife, Caruaru, Pernambuco, Araripina, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, os admitidos deverão exercer jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana para uma remuneração que varia entre R$ 2.380 e R$ 8.500. Outro Conselho Regional de Medicina está com inscrições abertas. Estamos falando do CRM do Estado de Pernambuco (Cremepe)! Assim como o Cremerj, o IDIB é a banca organizadora do certame. As inscrições podem ser feitas pelo site da organizadora até 10 de janeiro de 2021. As taxas de participação variam de R$ 80 a R$ 120, a depender do nível de escolaridade do cargo.Estão sendo ofertadas 12 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de assistente técnico, analista superior e médico fiscal. Com lotação nos municípios de Recife, Caruaru, Pernambuco, Araripina, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, os admitidos deverão exercer jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana para uma remuneração que varia entre R$ 2.380 e R$ 8.500.











*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco