Marinha retifica cronograma de concurso para complementares oficiais

10/12/2020 - Divulgação, na Internet, das notas dos candidatos convocados para a realização dos EVC. Essa relação também estará disponível para os candidatos nas OREL.





Dois dias úteis após a divulgação - Período para solicitação de Vista da Redação.





Quinto dia útil após a divulgação - Realização da Vista de Redação.





Até o sexto dia útil após a divulgação - Prazo limite para os candidatos entrarem com recursos contra a Redação.





14/01/2021 e 15/01/ 2021 - Entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de Títulos.



14/01/2021 e 15/01/2021 - Verificação de Documentos (VD).





18/01/2021 a 26/012021 - Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i).





27/01/2021 a 29/01/2021 - Avaliação Psicológica (AP).





A partir de 05/02/2021 - Divulgação do resultado preliminar da VD.





A partir de 05/02/2021 - Divulgação do resultado preliminar da PT.





Cinco dias úteis após a divulgação - Comparecimento na OREL para verificar e sanar as inconsistências apontadas nos documentos entregues por ocasião da VD.





Três dias úteis após a divulgação - Período para o candidato entrar com recurso contra o resultado da PT.





24/02/2021 a 17/03/2021 - Inspeção de Saúde (IS).





A partir de 02/03/2021 - Divulgação do resultado definitivo da VD.





A partir de 02/03/2021 - Divulgação do resultado definitivo da PT.





A partir de 16/03/2021 - Divulgação do resultado preliminar dos candidatos aptos na AP.





Dois dias úteis após a divulgação - Período para o candidato inapto na AP solicitar Entrevista de Apresentação de Resultados (EAR).





Até quatro dias úteis após a realização da solicitação - Período para o candidato inapto na AP solicitar o Recurso Administrativo, caso opte, de acordo com item 13.8.



A partir de 29/03/2021 - Divulgação do resultado definitivo dos candidatos aptos na AP.





A Partir de 20/05/2021 - Divulgação dos candidatos convocados para realização de Procedimento de Heteroidentificação (PH).





27/05/2021 a 28/05/2021 - Procedimento de Heteroidentificação.





A partir de 01/06/2021 - Divulgação do resultado provisório do Procedimento de Heteroidentificação (PH).





Três dias úteis após a divulgação - Período para o candidato entrar com recurso contra o PH.





A Partir de 10/06/2021 - Divulgação do resultado definitivo do Procedimento de Heteroidentificação (PH).





A partir de 18/06/2021 - Divulgação do Resultado da Seleção Inicial do CP na Internet.





05/07/2021 - Concentração dos candidatos titulares, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), para o início do Período de Adaptação.





05/07/2021 a 18/07/2021 - Período de Adaptação (PA).





16/07/2021 - Data limite para a convocação dos candidatos reservas.





19/07/2021 - Início do Curso.





O concurso

Para se candidatar, foi necessário ter menos de 29 anos na data da posse, ser ex-integrante das Força Armada ou Força Auxiliar, ter concluído ou estar em fase conclusão do curso superior da área inscrita, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outros requisitos.





Ao todo, são oito áreas para preenchimento, todas de nível superior: concentração emeletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas, concentração em cartografia e, para o quadro complementar de oficiais intendentes, foi oferecida ocupação nas áreas de administração, economia e ciências contábeis.





A prova objetiva escrita com redação é apenas uma das etapas de seleção do concurso. Os candidatos também passarão por avaliação psicológica, verificação de dados biográficos, teste de aptidão física, prova de títulos, verificação de documentos, inspeção de saúde e procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos autodeclarados negros — que têm 20% do número total de vagas reservados.