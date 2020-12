Seleção aberta no Entorno do DF oferece salário de R$ 5,8 mil

Um novo processo seletivo para contratação de professor substituto do Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG) foi divulgado no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (11/12). A vaga é para a área de ciências sociais, com lotação em Formosa — município goiano que fica a, aproximadamente, 1h40 de Brasília.





O profissional será contratado temporariamente, com jornada de trabalho semanal de 40 horas e remuneração no valor de até R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato.





Para se inscrever, é pré-requisito possuir graduação completo em ciências sociais. As inscrições ficarão abertas no site do Instituto de 14 de dezembro a 7 de janeiro. Há taxa de participação no valor de R$ 40, devendo ser paga até 8 de dezembro. O edital de abertura e outras informações serão publicadas no site do IFG.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco