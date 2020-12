45 excedentes aprovados tomam posse de cargo no STJ em dezembro

(foto: Gustavo Lima / STJ ) "Embora a gente esteja em um cenário de pandemia, o STJ permanece realizando todas as suas atividades, e nós já tínhamos um deficit de servidores em várias áreas", observou a chefe da Seção de Movimentação de Pessoas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Andréia Carla de Souza, durante a posse de 25 novos servidores aprovados no concurso público de 2018. A cerimônia foi realizada no STJ na última quarta-feira (10/12).





Outros 20 excedentes aprovados no último certame foram empossados pelo presidente do STJ aos cargos de analista e técnico judiciário dia 2 de dezembro. %u200B"Eu preciso de vocês, o Brasil precisa de vocês e o jurisdicionado precisa de vocês. Precisamos de vocês para solucionar os conflitos com brevidade e restaurar a paz", declarou o presidente do órgão, ministro Humberto Martins.





Durante o discurso de boas-vindas da cerimônia, o presidente motivou a evolução profissional dos novos servidores. "Velho é quem para de estudar, mesmo sendo jovem. Na minha gestão, dou as mãos a quem estuda, a quem se esforça e a quem ama o Brasil", ressaltou Martins. "O ministro é um servidor público como qualquer outro da corte. Todos estamos à disposição da cidadã e do cidadão, dando o melhor de nós", completou.





Dentre os 45 funcionários empossados, seis ingressaram por meio das vagas destinadas a negros, enquanto dois foram aprovados através do sistema de cotas para para pessoas com deficiência. 25 profissionais atuarão como analistas judiciários, enquanto os outros 20 tomaram posse ao cargo de técnico judiciário.





O prazo de validade do último concurso do STJ, realizado em 2018, segue com prazo de validade suspenso devido à pandemia de coronavírus.









