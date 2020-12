Faz sentido manter vínculo médio de 59 anos com servidor?, questiona Wagner Lenhart

Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A contratação de mais trabalhadores temporários e menos concursados faz parte do que a equipe econômica chama de "modernização do Estado" e está no centro da proposta de reforma administrativa enviada pela equipe econômica ao Congresso no começo de setembro. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, lembra que a legislação atual permite a contratação de temporários apenas em situações de "excepcional interesse público", enquanto a proposta de reforma do "RH do Estado" abrirá um rol maior de possibilidades.