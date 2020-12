Grupo Sotreq abre programa de estágio e trainee

(foto: StockSnap /Pixabay )



O Grupo Sotreq está com inscrições abertas para os seus programas de estágio e de trainee 2021. O recrutamento está sendo feito pela Gi Group Brasil, filial da multinacional italiana de recursos humanos. A seleção deve ocorrer até fevereiro do ano que vem. O Grupo Sotreq está com inscrições abertas para os seus programas dee de2021. O recrutamento está sendo feito pela Gi Group Brasil, filial da multinacional italiana de recursos humanos. Adeve ocorrer até fevereiro do ano que vem.





Com atuação em diferentes segmentos do setor de infraestrutura do país, incluindo mineração, construção, petróleo e gás, energia, indústria, agronegócio, entre outros, o Grupo Sotreq está oferecendo 88 vagas em diferentes cidades de 11 estados brasileiros para universitários e recém-graduados de diversas áreas do conhecimento.





Programa de estágio Sotreq 2021





No programa de estágio são oferecidas 63 vagas para estudantes do penúltimo ano dos cursos de administração, contabilidade, comércio exterior, direito, economia, logística, ciência da computação, gestão de sistemas de informações, informática, relações internacionais, comunicação social, design instrucional, design gráfico, marketing, matemática, publicidade e engenharia (mecânica, computação, metalúrgica, minas, elétrica, civil, mecatrônica, eletrônica, automação e produção).







As oportunidades são para os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.





inscrições devem ser feitas até 22 de janeiro de 2021, por meio do link: https://bit.ly/38dqxF0 .



Programa de trainee Sotreq 2021





O programa dispõe de 25 vagas direcionadas para graduados em engenharia (mecânica, computação, metalúrgica, minas, elétrica, civil, mecatrônica, eletrônica, automação e produção) com até dois anos de conclusão.





Além do curso superior completo, os candidatos devem ter conhecimento avançado de inglês, pacote office intermediário e disponibilidade para viajar.





A empresa oferece jornada de 44 horas semanais, refeição, vale-transporte, seguro saúde e seguro de vida.





Os selecionados irão trabalhar nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Pará e São Paulo.





Os interessados devem fazer sua inscrição até 15 de dezembro por meio do link: https://bit.ly/3mOTafF











Sobre Gi Group, saiba mais: www.gigroup.com.br