Odebrecht abre vagas para estágio de férias em seis estados

A partir desta quarta-feira, 9/12, estarão abertas inscrições para ode Férias da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC).Serão disponibilizadas 45 oportunidades em escritórios e obras em andamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pará e Paraná paraque estejama partir do quinto semestre de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia ambiental, e do terceiro semestre em administração, ciências contábeis e comunicação.

Os interessados podem seaté o dia 22 de dezembro por meio do site www.oec-eng.com e os selecionados iniciarão as atividades supervisionadas a partir do dia 26 de janeiro de 2021, com término previsto para fevereiro.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte e seguro de vida. As vagas de estágio são oferecidas em parte das obras atualmente tocadas pela OEC no país.

O programa de Estágio de Férias da OEC existe desde 2011 e neste período já deu oportunidade a mais de 1.100 estudantes em diversos estados brasileiros.De acordo com Ludmila Lavigne, diretora de planejamento e recursos humanos, a ação visa criar oportunidades para que estudantes universitários experimentem o mundo do trabalho durante o período de férias, possibilitando que tenham umaprática do que é visto durante a formação acadêmica."Temos muita satisfação em receber estes jovens e em promover uma interação qualificada com nossos profissionais durante o período de estágio. É importante mantermos as portas abertas e contribuirmos para a formação deste público, bem como com, por meio desta interação, absorvemos também muitos insights importantes."