Mais de 100 vagas! Secretaria de Saúde do DF abre Inscrições para contratação temporária de médicos

(foto: USP Imagens/Divulgação)

A partir desta segunda-feira (712), até o dia 22 de dezembro, estarão abertas as inscrições para a seleção temporária emergencial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. São 102 vagas imediatas para médicos clínicos e outras 51 para formação de cadastro reserva.O processo seletivo visa reforçar as equipes que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.As vagas são para as seguintes localidades: Samu, Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ), Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e Hospital Regional de Planaltina (HRPL).Os interessados devem acessar a página do Instituto AOCP para fazer a inscrição. Para concorrer, é necessário ter diploma, certificado ou declaração devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação. Registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal.