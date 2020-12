Secretaria de saúde do DF convoca mais de 380 aprovados em seleção emergencial

(foto: Divulgação/SES/DF )

A Secretaria de saúde do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (4/12), a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivonb Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do local no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Trata-se do edital nº 23 de 17 de junho de 2020.Foram 187 profissionais nomeados para a Secretaria, preenchendo as vacâncias existentes no quadro da pasta, e, outros 194 foram convocados como profissionais temporários.