Votorantim Metais: Fábrica da Votorantim Metais em Fortaleza de Minas (foto: Votorantim/Divulgação )





A gestora de portfólio e holding investidora Votorantim S.A. anuncia o programa de estágio 2021, direcionado a estudantes que buscam experiência no mercado financeiro.



Com processo de seleção totalmente on-line, as inscrições poderão ser feitas entre 4 e 25 de novembro pelo site A gestora de portfólio e holding investidoraS.A. anuncia o programa de2021, direcionado a estudantes que buscamno mercado financeiro.Com processo detotalmente on-line, as inscrições poderão ser feitas entre 4 e 25 de novembro pelo site http://www.votorantim.com.br/talentos/eu-na-votorantim





As cinco vagas são para atuação na cidade de São Paulo e abertas a candidatos que estejam, preferencialmente, nos dois últimos anos da graduação, independentemente do curso.



Os selecionados farão parte das áreas de investimento e gestão de portfólio, relações com investidores, planejamento tributário, riscos e compliance e informações gerenciais e tesouraria.





Pelo segundo ano consecutivo, não há apreciação de currículo na seleção. O novo time de estágio será formado com base na análise de alinhamento cultural e comportamental com a empresa, além da realização de desafios e entrevista com o gestor. Além disso, para incentivar a equidade de gênero, serão selecionadas para a etapa final ao menos 50% de candidatas mulheres.





LEIA MAIS 12:20 - 05/11/2020 Renner abre seleção para programa de trainee

13:23 - 26/10/2020 Grupo Sotreq abre inscrições para Programa de Trainee 2021

13:32 - 06/10/2020 Nestlé Brasil abre inscrições para Programa de Trainee 2021 benefícios incluem vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte e plano de academia.



No total, são 145 horas por ano dedicadas para aprendizados, com cursos ministrados por líderes da Votorantim e profissionais convidados, além da possibilidade de receber formações técnicas específicas.



"Estagiárias e estagiários da Votorantim participam de um programa de desenvolvimento profissional. Por meio de encontros, são estimulados a ter foco em autoconhecimento e autoliderança e a realizar aprendizado on the job", explica Dimitriu Bezerra, coordenador de atração e seleção. O valor da bolsa-auxílio é compatível com o mercado e osincluem vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte e plano de academia.No total, são 145 horas por ano dedicadas para, com cursos ministrados por líderes da Votorantim e profissionais convidados, além da possibilidade de receber formações técnicas específicas."Estagiárias e estagiários da Votorantim participam de um programa de desenvolvimento profissional. Por meio de encontros, são estimulados a ter foco em autoconhecimento ee a realizar aprendizado on the job", explica Dimitriu Bezerra, coordenador de atração e seleção.



Processo de seleção





O processo de seleção é dividido em três etapas eliminatórias. A primeira inclui a inscrição on-line, onde o time de recrutamento seleciona os candidatos que passam para a próxima fase conforme o atendimento dos pré-requisitos.



Na segunda etapa, os candidatos respondem um questionário de fit cultural e comportamental, que será analisado pelos recrutadores. Dependendo da vaga, há ainda um desafio prático realizado on-line.





Na terceira e última fase, os candidatos selecionados passam por um workshop prévio de capacitação profissional, para prepará-los para o melhor desempenho no processo seletivo, e são entrevistados individualmente pelos gestores de cada área contratante. Nesta etapa, está garantido o mínimo de 50% de candidatas do gênero feminino.





Serviço





Votorantim - Programa de Estágio 2021





Inscrições: de 4 a 25 de novembro





Vagas: investimento e gestão de portfólio, relações com investidores, planejamento tributário, riscos e compliance e informações gerenciais e tesouraria





Empresa: Votorantim S.A.





Pré-requisitos: estudantes matriculados em qualquer curso de graduação preferencialmente nos dois últimos anos, sem restrições quanto à faculdade ou universidade