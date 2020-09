CREA-SC abre concurso de nível superior com salário de R$ 7,5 mil

O salário é de R$ 7.538,37, para 40 horas de trabalho semanal. Além disso, o aprovado terá direito a vale-alimentação de R$ 890 e vale refeição de R$ 29 por dia, além de plano de sa[ude, assistência odontológica e auxílio creche.

Para concorrer é necessário ter ensino superior completo em uma das seguintes áreas: ciências da computação; engenharia da computação; sistemas de informação ou curso superior reconhecido pelo MEC, na área de desenvolvimento de sistemas.

As inscrições serão feitas por meio do site do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES) até as 16h de 13 de novembro de 2020, mediante taxa no valor de R$ 95.