R$ 4 mil: novo processo seletivo da Seap do Pará oferta 250 vagas

(foto: Ascom/Seap)





Os profissionais aprovados receberão um salário no valor de R$ 4.066,63 para um regime em escala semanal de 24x48h. A contratação tem prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.





As vagas serão distribuídas entre 19 municípios paraenses: Santa Izabel do Pará, Belém, Tomé-Açu, Itaituba, Abaetetuba, Altamira, Vitória do Xingu, Santarém, Almeirim, Oriximiná, Mocajuba, Cametá, Marabá, Parauapebas, Redenção, Marituba, Breves, Tucuruí e Ananindeua.

Inscrição e seleção





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Seap até 30 deste mês. A seleção terá cinco etapas, sendo: análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; pesquisa social incluindo antecedentes criminais, de caráter eliminatório; teste de aptidão física, eliminatório e classificatório; avaliação psicológica, eliminatória; e, por fim, curso profissional preparatório, de caráter eliminatório e classificatório.





Na análise curricular, o candidato deverá somar, no mínimo 15 pontos. No teste de aptidão física, a linha de corte será nota seis por atividade. Na quinta e última etapa, será eliminado o candidato que não obter seis pontos no curso profissional preparatório.

Um novo processo seletivo foi aberto pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará ( Seap/PA )! As vagas são para o cargo de agente penitenciário temporário, de nível médio. Serão 251 chances, das quais 203 são para homens e 48 para mulheres.