UnB lança dois editais de concurso público para professores

O primeiro edital disponibiliza uma chance para docente na área de clinica médica/psiquiatria. E, para concorrer é necessário ter a graduação em medicina e residência médica em psiquiatria e doutorado na área de ciências médicas, ciências da saúde ou psiquiatria.

Os interessados devem realizar a inscrição no site da UnB e o pagar o valor de R$ 61,49 a R$ 145,78.

A data de inscrição é de acordo com cada edital. Portanto, no primeiro 111/2020 , deve ser realizada entre 28 de setembro a 30 de outubro de 2020. O segundo edital, nº 112/2020 , as inscrições são de 28 de setembro a 9 de outubro de 2020.