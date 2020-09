Concurso Marinha: número de vagas aumentou e horário da prova foi alterado

(foto: Marinha, divulgação)





Além do aumento de número de vagas, foi publicado um outro edital de retificação dia 16 modificando o horário de aplicação da prova objetiva (o início, que antes era às 8h30, passou a ser 8h), além de cuidados necessários que os candidatos devem tomar para evitar o contágio de coronavírus nesta etapa, prevista para o próximo domingo, dia 20.





Veja abaixo medidas serão tomadas durante a aplicação da prova objetiva:





- Uso de máscara por todos os candidatos e aplicadores

- Medição de temperatura local

- Separação dos candidatos que demonstrem alguma condição indicadora de caso suspeito

- Adoção de meios para evitar aglomerações









O concurso





Abertas em 16 de março, as inscrições da seleção da Marinha para ingresso nos quadros complementares de oficiais intendentes, oficiais fuzileiros navais e oficiais da armada (QC-CA/FN/IM) foi encerrada no mesmo mês. Para se candidatar, era necessário ter menos de 29 anos na data da posse, ser ex-integrante das Força Armada ou Força Auxiliar, ter concluído ou estar em fase conclusão do curso superior da área inscrita, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outros requisitos.





Ao todo, são oito áreas para preenchimento, todas de nível superior: concentração emeletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas, concentração em cartografia e, para o quadro complementar de oficiais intendentes, foi oferecida ocupação nas áreas de administração, economia e ciências contábeis.





A prova objetiva escrita com redação é apenas uma das etapas de seleção do concurso. Os candidatos também passarão por avaliação psicológica, verificação de dados biográficos, teste de aptidão física, prova de títulos, verificação de documentos, inspeção de saúde e procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos autodeclarados negros — que têm 20% do número total de vagas reservados.





Os candidatos aprovados receberão um valor mensal de R$ 9.070,60 durante o curso de formação oficial. O cronograma e todos os documentos do certame estão disponíveis no site da Marinha

