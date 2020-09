Coren-MT oferece nova vaga de nível médio, inscrições já estão abertas

(foto: Tangará da Serra/Divulgação) Inscrições abertas para nova seleção do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) do Mato Grosso! A chance é para contratação temporária de auxiliar administrativo no município de Tangará da Serra. O cargo, de nível médio, tem jornada de trabalho de 40 horas semanais e garante um salário inicial no valor de R$ 1.913,57, além de auxílio-alimentação de R$ 38,71 por dia. Confira aqui o edital completo.





As inscrições poderão ser efetuadas até às 18h de 25 de setembro, de forma gratuita, através de envio de documentações, currículo e ficha de inscrição (disponibilizada no anexo I do edital de abertura) para o e-mail processoseletivo@coren-mt.com.br. Além da análise de currículo, etapa de caráter eliminatório, a seleção também contará com uma entrevista como método de seleção. Esta segunda etapa vale dez pontos e está prevista para 2 de outubro, no próprio edifício do Coren em Tangará da Serra.





O profissional selecionado trabalhará de segunda a sexta, das 8h às 18h (com 2 horas de almoço). Cabe ao cargo efetuar atividades bancárias simples, realizar atendimento telefônico, atualizar o cadastro dos profissionais de enfermagem, entre outras coisas.





De acordo com o edital de abertura, o resultado final deste processo seletivo será divulgado dia 5 de outubro. Após esta data, o prazo de validade de sete meses começa a ser contabilizado, podendo haver prorrogação uma única vez pelo mesmo período.