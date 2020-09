Inscrições abertas! Defensoria Pública do DF oferece 60 vagas para analistas

Para concorrer, basta se inscrever no site da Cebraspe , banca organizadora do concurso até 5 de outubro de 2020. A taxa custa R$ 101,87, e deve ser paga até dia 7 de outubro deste ano.

Caso necessite de isenção de taxa, o candidato deve solicitar a partir das 10h do dia 11 de agosto até às 18h do dia 23 de agosto de 2020, também pelo endereço eletrônico da banca organizadora.



O concurso oferece a remuneração inicial é de R$ 5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais.





A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) finalmente abriu as inscrições do concurso com 60 vagas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção está sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).