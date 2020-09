Ministério Público do Trabalho retoma atividades do concurso com vagas para o DF

Com a retomada, o Ministério afirmou também que serão tomadas as medidas necessárias a fim de assegurar o protocolo para que todas as atividades

envolvidas no processo seletivo sejam realizadas com observância das normas de

segurança que reduzam ao máximo a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus. Veja:





a) os candidato terão acesso às unidades de prova somente após a

verificação da temperatura corporal por termômetro digital de testa ou punho, sem contato físico.





b) É obrigatório o acesso às unidades de prova fazendo uso de máscaras,

de maneira adequada, cobrindo nariz e boca. As máscaras poderão ser feitas de pano, desde que obedeçam às orientações contidas na Nota Informativa ou do tipo cirúrgicas. Aos que possuírem sintomas respiratórios é obrigatório o uso da máscara do tipo cirúrgica.





c) O Ministério Público do Trabalho fornecerá aos candidatos kit

contendo 3 máscaras por dia de prova e frasco individual de álcool em gel. As

máscaras deverão ser trocadas a cada duas horas, cabendo ao fiscal de prova avisar aos presentes os momentos de troca. As máscaras usadas serão depositadas em saco plástico único, em cada sala de prova, e recolhido ao final para descarte.





d) A disposição das salas de prova na ocasião do exame presencial obedecerá a uma distância mínima de dois metros entre os candidatos, membros, servidores e colaboradores, a fim de se evitar a contaminação pelas gotículas possivelmente liberadas no ambiente.





e) Um dos cantos da sala ficará reservado para o lanche e hidratação de

fiscais e candidatos. Somente nesse local, separado dos demais presentes na salapor um espaço de dois metros, se poderá ingerir líquidos ou fazer pequenos

lanches sem o uso da máscara, sob a supervisão de um fiscal que permanecerá commáscara e faceshield durante essa atividade.





f) Na prova oral, os Membro e convidados para as arguiçõesmanterão a distância de dois metros entre si e entre esses e o candidato. A audiência convidada para a arguição poderá acompanhar a prova somente por sistema de vídeo em local distinto daquele onde será realizada a prova oral, ou por link

disponibilizado em página da internet.





g) Os candidatos à prova oral serão acomodados no dia da prova em salas amplas e com espaçamento de 2 (dois) metros entre eles, todos portando máscaras que cubram o nariz e a boca, e deverão permanecer em silêncio, a fim de minimizar possível contágio entre eles ou entre eles e fiscais.





h) Nos locais de realização das provas escritas e oral, uma sala ficará

reservada para candidatos que apresentarem febre no dia do exame.

Essas diretrizes não são taxativas, podendo ser suplementadas a posteriori,

à luz de novas determinações de Órgãos Sanitários, conforme necessidades e

peculiaridades, desde que embasadas por conhecimentos científicos e legais protetivos da saúde de todos os envolvidos no certame.





O concurso





O 21º concurso público para procuradores foi lançado pelo MPT em novembro. Podem concorrer candidatos com formação em direito e que comprovem o mínimo de três anos de exercício de atividade jurídica. O salário inicial de procurador do Trabalho é de R$ 33.689,11.





O concurso destina-se ao preenchimento de quatro cargos vagos nas Procuradorias Regionais do Trabalho da 3ª Região - Belo Horizonte/MG, da 9ª Região - Curitiba/PR, da 10ª Região - Brasília/DF e da 18ª Região - Goiânia/GO e das vagas que surgirem no prazo de validade da seleção, que é de dois anos, prorrogável por igual período.