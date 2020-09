Concurso em Rondônio oferece mais de 200 vagas e salários de até R$ 9 mil

(foto: Divulgação) A Prefeitura de Costa Marques, em Rondônia, tornou pública na última sexta-feira, 11, a abertura de um novo concurso público com 136 vagas imediatas e 137 de cadastro reserva. Ao todo, são 47 cargos distribuídos entre os níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. Confira o edital completo.





São diversas profissões oferecidas: enfermeiro, médico, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professor, assistente social, contador, cirurgião dentista, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, agente administrativo, técnico em segurança do trabalho, monitor escolar, técnico em enfermagem, agente de saúde, mecânico, eletricista, coveiro, motorista de veículos pesados, entre outras.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora Ibade até 13 de outubro. A taxa de participação varia entre R$ 50 para o nível fundamental, R$ 80 para os níveis médio e técnico e R$ 100 para o superior. Candidatos inscritos no programa CadÚnico e doadores de sangue poderão solicitar isenção destes valores no período de 16 a 18 de setembro no mesmo endereço eletrônico da inscrição. Do número de vagas, 10% são reservados para pessoas com deficiência.





Os profissionais de níveis fundamental, médio e técnico receberão um salário inicial no valor de R$ 998 mais benefícios. Já os candidatos selecionados para cargos de nível superior poderão ganhar, mensalmente, de R$ 2.319,84 a R$ 9.800. A carga horária varia de 25 a 40 horas semanais.





Além da prova objetiva, primeira etapa obrigatória para todos os cargos, as fases da seleção variam de acordo com a profissão escolhida: os candidatos com ensino superior passarão por uma prova de títulos de caráter classificatório, enquanto os de níveis médio e técnico só farão a primeira avaliação. Os cargos de motorista de veículos leves, motorista de veículos, operador de trator de pneu, operador de retroescavadeira, operador de pá carregadeira e operador de motoniveladora também contarão com uma prova prática. As datas e locais das avaliações ainda não foram divulgadas.





Segundo o edital de abertura, o prazo de validade deste concurso é de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final.