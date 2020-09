Nova oportunidade para médicos no RJ; salário ultrapassa R$ 6 mil

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 11, uma nova seleção destinada a médicos. As chances são para as áreas de psiquiatria, obstetrícia, clínica médica, cardiologia, intensivista, anestesiologia, infectologia e pediatria. Ao todo, são 27 vagas para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais e salário no valor de R$ 6.892.