Multinacional de bens e consumo abre programa de estágio 2021

(foto: Free-Photos/Pixabay )



O Grupo RB no Brasil, multinacional de bens de consumo para higiene, saúde e nutrição, abriu inscrições para o Programa de Estágio Grupo RB 2021 em parceria com a Cia de Estágios. Com processo seletivo 100% on-line, são mais de 20 vagas disponíveis para atuar na capital de São Paulo (Vila Olímpia e Raposo Tavares) e no município de Embu. no Brasil, multinacional de bens de consumo para higiene, saúde e nutrição, abriupara o Programa de Estágio Grupo RB 2021 em parceria com a Cia de Estágios. Com processo seletivo 100%são mais de 20 vagas disponíveis para atuar na capital de São Paulo (Vila Olímpia e Raposo Tavares) e no município de Embu.





Com o mote "Liberdade para crescer sendo você", a companhia busca estagiários com perfis diversos, que valorizem um ambiente de trabalho dinâmico, colaborativo e que queiram ajudar o Grupo RB.





O Programa de Estágio Grupo RB 2021 tem duração de até dois anos e vagas abertas tanto para a unidade comercial quanto para a industrial, incluindo áreas como marketing, trade marketing, vendas, supply chain, jurídico, finanças e RH. Não há limitações de cursos elegíveis e a necessidade de conhecimento em inglês e excel pode variar de acordo com a vaga.



É preciso, porém, que o candidato tenha disponibilidade para estagiar por 6h/dia, de segunda a sexta-feira, e tenha formação desejável entre junho/2022 e dezembro/2022.





Os benefícios oferecidos pelo Grupo RB são: uma bolsa auxílio competitiva, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, academia ou Gympass, além de treinamentos constantes.



Os turnos de trabalho podem variar conforme a área e os estagiários também podem desfrutar dos "Short fridays" oferecidos durante o ano.



HABILIDADES E COMPETÊNCIAS



Para Raquel Carneiro, diretora de RH LATAM da RB Hygiene Comercial, a busca por talentos diversos é essencial para a evolução da companhia. "Estamos empenhados em trazer estagiários com perfis diversos nesse processo seletivo. Acredito que as diferenças entre as pessoas contribuem para uma maior variedade de ideias e consequente desenvolvimento do nosso negócio".





Já Gisele Jakociuk, diretora de RHs da RB Health & Nutrition Comercial, destaca o ambiente de aprendizado que a companhia oferece para os jovens profissionais.



"Os estagiários são constantemente envolvidos em projetos-chave para a companhia e colocados em contato com as nossas lideranças. O Grupo RB é o local certo para quem quer desenvolver suas habilidades e competências", afirma.