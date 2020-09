Novo concurso público da UFCG, na Paraíba, oferece salário de R$ 4,4 mil

(foto: Divulgação/Governo da Paraíba)





Segundo o edital de abertura, as inscrições devem ser feitas pelo site da universidade das 15h de 1° de outubro às 23h59 de 20 do mesmo mês. A taxa custa R$ 220 e a solicitação de isenção do valor poderá ser efetuada do dia 1° ao dia 5 de outubro por candidatos que estejam inscritos no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea, mediante documentação comprobatória.





Das cinco vagas, duas vagas serão reservadas — uma para candidatos autodeclarados negros e outra para pessoas com deficiência.

Avaliações





Segundo o cronograma , a prova objetiva será aplicada dia 7 de fevereiro de 2021, das 9h às 13h, no campus sede da universidade. Serão 100 pontos distribuídos entre questões de conhecimento sobre o assunto, uso de linguagem correta e capacidade de expressão.

Além desta etapa, de caráter eliminatório, a seleção contará com mais três etapas avaliativas: prova de aptidão física, de caráter eliminatório e peso 4; prova de defesa de memorial, de caráter classificatório e peso 1; e prova de títulos, de caráter classificatório e peso 2. Todas as datas, locais e horários podem ser consultados no cronograma de atividades.





Nas etapas presenciais, o edital candidato deverá seguir alguns protocolos de segurança visando a prevenção contra o coronavírus, como: utilização de máscara, verificação de temperatura, distanciamento social e higienização das mãos.





O prazo de validade deste certame é de um ano, contado a partir da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez. Confira o edital completo.

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende