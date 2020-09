(foto: Husenjan Abdilim/Pixabay )



A General Mills, empresa multinacional de alimentos, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, abre vagas para o programa de estágio 2021 na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil.



As inscrições estão abertas, durante todo o mês de setembro. Neste ano, o processo seletivo, que ocorrerá em outubro, será conduzido 100% on-line.



As cidades contempladas pelo programa terão uma diversidade de áreas para inscrição: São Paulo, com vagas para marketing e RH, São Bernardo do Campo (SP), com vagas para pesquisa e desenvolvimento e Pouso Alegre (MG) e Cambará (PR), com vagas para Supply Chain. empresa multinacional de alimentos, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, abrepara o programa de estágio 2021 na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil.Asestão abertas, durante todo o mês de setembro. Neste ano, o processo seletivo, que ocorrerá em outubro, será conduzido 100% on-line.As cidades contempladas pelo programa terão uma diversidade de áreas para inscrição: São Paulo, com vagas para marketing e RH, São Bernardo do Campo (SP), com vagas para pesquisa e desenvolvimento ee Cambará (PR), com vagas para Supply Chain.

Para ter acesso à inscrição:

Este é o segundo ano que a General Mills faz o programa de estágio com oportunidade de liderança de projetos, mentoria e treinamentos.



A novidade é que, ao longo do programa, os estagiários terão a oportunidade de desenvolver, em conjunto com líderes da empresa, um projeto com impacto social, conectando com o propósito institucional da companhia de "ser uma força para o bem" em suas comunidades.





A primeira fase do processo seletivo conta com um teste de raciocínio lógico e inglês - idioma desejável, mas não considerado fator eliminatório. Também não haverá nenhum tipo de restrição em relação aos cursos. Estudantes de qualquer graduação podem participar.



Os candidatos que passarem para segunda fase farão uma dinâmica e entrevistas on-line. Ao longo do processo, para garantir uma avaliação justa, os gestores não terão acesso às faculdades dos candidatos.





"A General Mills está em busca de estagiários curiosos, com vontade de aprender, se desenvolver com os desafios e novas experiências e que compartilhem dos valores da empresa", conta Luísa Ferreira, gerente sênior de RH da General Mills para a América Latina. Por isso, as dicas da companhia para que os candidatos tenham sucesso durante o processo são estudar um pouco sobre a empresa, seus produtos e sobre a indústria de alimentos de forma geral, além de serem eles mesmo durante a entrevistas.





As inscrições ocorrem por meio do portal VAGAS.com. Podem participar estudantes com formação prevista entre dezembro de 2021 até dezembro de 2022, com disponibilidade para atuar seis horas por dia, de segunda a sexta, exceto feriados.



Confira mais informações e depoimentos dos atuais estagiários:

Sobre a General Mills



A General Mills é uma empresa global de alimentos. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie's, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras.



Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Mais Vita e Kitano.



Como parte da expansão de seus negócios no país, em 2016, adquiriu a Carolina, reconhecida por marcas de iogurtes como Carolina, VeryGurt e Gluck.